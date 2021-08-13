На Украине ответили на слова Лаврова о Крыме цитатой Махатмы Ганди

Украина осталась довольна «нервной реакцией» министра иностранных дел России Сергея Лаврова по поводу участия иностранных государств в «Крымской платформе» — международной площадке по «деоккупации» полуострова. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает УНИАН.

Речь идет о словах Лаврова насчет первого саммита «платформы», который должен состояться в Киеве 23 августа. Министр назвал мероприятие «шабашем», где западные делегации продолжат потворствовать «неонацистские и расистские настроения современной украинской власти».

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Кулеба ответил на его высказывание цитатой лидера индийского национально-освободительного движения Махатмы Ганди. «"Сначала они вас игнорируют, потом они над вами смеются, потом начинают с вами бороться, а потом вы побеждаете". РФ успешно преодолела первые две стадии и находится на третьей», — сказал дипломат.

Он добавил, что на участие в саммите уже зарегистрировались 40 иностранных делегаций, и это число продолжает расти. «Исправим историческую ошибку, которая была сделана в первые годы войны Украины с российским агрессором, когда для Крыма не было создано ни одного механизма системной работы по его деоккупации», — заверил глава МИД.

Ранее Кулеба заявил, что не станет разглашать список стран, которые согласились участвовать в «Крымской платформе», чтобы «не облегчать дело Службе внешней разведки РФ». При этом он назвал четыре ключевые темы, вокруг которых будет выстроена повестка саммита.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.