Украина назвала четыре темы саммита «Крымская платформа»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал четыре темы, которые будут обсуждаться на саммите «Крымская платформа». Об этом сообщает «Страна.ua».

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На саммите планируется организовать четыре панели. Их темы сформулированы следующим образом: «непризнание попытки аннексии Крыма», «милитаризация Азово-Черноморского региона», «пути реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие», «восстановление прав крымскотатарского народа».

По итогам саммита будет принята декларация, к которой смогут присоединиться все желающие страны.

Участие в «Крымской платформе» подтвердили 29 государств. Мероприятие пройдет в Киеве 23 августа.

Ранее Кулеба заявил, что Украине удалось сформировать ядро международной коалиции за «освобождение Крыма».