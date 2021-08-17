Украина сообщила об участии Испании в «Крымской платформе»

Украина сообщила, что глава МИД Испании примет участие в саммите «Крымская платформа»

Министерство иностранных дел Украины сообщило об участии Испании в саммите «Крымская платформа».

Глава МИД Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом, который заверил его в «твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины».

«Глава испанской дипломатии подтвердил, что будет представлять Королевство Испания на инаугурационном саммите "Крымской платформы". Дмитрий Кулеба выразил благодарность за это важное решение и отметил, что с нетерпением ждет испанского коллегу 23 августа в Киеве», — заявили в МИД.

Ранее Кулеба заявил, что первый саммит «Крымской платформы» — созданной Киевом международной площадки по «деоккупации» полуострова — посетят представители 37 стран.