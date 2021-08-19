Путин обсудил с премьером Италии ситуацию в Афганистане

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Марио Драги обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию в Афганистане. Об этом в четверг, 19 августа, сообщает РИА Новости.
Как рассказали в Кремле, инициатором беседы выступила итальянская сторона.
Путин и Драги обсудили положение дел в Афганистане. Политики акцентировали важность недопущения гуманитарной катастрофы обеспечения безопасности жителей среднеазиатской республики.
«Отмечена необходимость в дальнейшей борьбе с распространением террористической идеологии и наркоугрозой, исходящей с территории Афганистана», — добавили в пресс-службе российского лидера.
15 августа боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) сообщили о контроле над всей территорией Афганистана. Радикалы отметили, что в ближайшее время объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан. Сразу после этого страны начали экстренную эвакуацию своих дипломатов и граждан из Афганистана. Покидать страну также начали сами афганцы, не желающие жить под властью талибов.