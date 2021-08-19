Россия предложила вывезти афганцев в другие страны

Мария Захарова: Россия готова вывезти афганцев в страны, которые могут их принять

Россия готова вывезти граждан Афганистана в страны, которые могут их принять. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

Дипломат подтвердила, что Москва может предоставить услуги российской гражданской авиации, чтобы обеспечить перелет любого количества афганских граждан — в том числе женщин и детей — в страны, которые могут их принять.

Захарова также заявила, что Россия готова вывезти не только российских граждан из Афганистана, но и граждан других стран: она готова предоставить услуги российской авиации для этих целей. Кроме того, российские власти организуют чартерные рейсы из страны для всех граждан РФ, желающих уехать из республики. Представители террористического движения «Талибан» (запрещенная в России организация) пообещали, что не будут препятствовать вывозу людей.