Беженцы из Афганистана поставили под угрозу европейское единство

Руководство европейских ведомств разошлось во внении относительно целесообразности размещения эвавакуированных из Кабула беженцев в странах Европы. Спикер Европарламента Давид Сассоли публично раскритиковал нежелание премьер-министра Словении (которая сейчас возглавляет Совет стран Евросоюза) Янеза Янши размещать мигрантов на территории Евросоюза. Соответствующее заявление он распространил на сайте Европарламента.

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Янша в воскресенье, 22 августа, заявил, что Евросоюз не станет открывать гуманитарный коридор для эвакуации граждан Афганистана и призвал их бороться за свою страну. При этом, премьер Словении отметил недопустимость повторения ошибок 2015 года, когда Евросоюз начал прием мигрантов из Сирии без каких-либо ограничений.

В ответ глава Европарламента Давид Сассоли, выступающий за предоставление статуса беженцев в ЕС максимальному количеству прозападно настроенных афганцев, заявил, что Словения не имеет права единолично решать, как будет действовать Евросоюз в ситуации с афганскими беженцами. Он отметил, что что премьеру Словении следует проявить солидарность с пострадавшими от действий боевиков Талибана (организация запрещена в России), а также подчеркнул, что все институты Евросоюза сейчас работают над проблемой беженцев в Афганистане.

Ранее к списку стран, выступающих против размещения у себя афганских беженцев, присоединилась Австрия. Канцлер Себастьян Курц в эфире австрийского телеканала Puls 24 заявил, что страна не может принимать людей из Афганистана, так как сейчас в ней уже проживет более 40 тысяч афганцев. По мнению австрийского лидера, лучше помогать ущемленным афганцам на их территории, особенно женщинам.