В Австрии отказались принимать беженцев из Афганистана

В Австрии не будут принимать беженцев из Афганистана. Об этом заявил канцлер Себастьян Курц в эфире австрийского телеканала Puls 24.

По словам политика, страна не может принимать людей из Афганистана, так как сейчас в ней проживет более 40 тысяч афганцев. «Я однозначно против того, чтобы мы сейчас добровольно принимали больше людей, пока я канцлер, этого не произойдет», — заявил он.

По мнению австрийского лидера, лучше помогать ущемленным афганцам на их территории, особенно женщинам. «Особенно в том, что касается женщин и ситуации с безопасностью населения — здесь мы несем огромную ответственность», — сказал политик.

Курц добавил, что в Австрии находится одна из крупнейших афганских общин в мире в расчете на душу населения, и страна уже столкнулась с проблемой интеграции этих людей в общество.

Ранее Глава министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров заявил, что в вопросах по поводу приема беженцев Россия будет руководствоваться своими обязательствами по международному гуманитарному праву. Он также призвал все стороны афганского конфликта «к срочному переходу к общенациональному диалогу».