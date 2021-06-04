Австрия объяснила отказ от евро в расчетах за газ

Австрия расплачивается за российский газ не в евро, а в долларах, потому что рыночные цены по всему миру измеряются в американской валюте. Так объяснил отказ от евро в расчетах за топливо федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц на Петербургском международном экономическом форуме. Трансляция ведется на сайте мероприятия.

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Он добавил, что это не геополитический, а экономический вопрос. «Просто система так сложилась. Неважно, в какой валюте высчитываются цены. Мы маленькая страна, для нас важнее стабильность и безопасность», — отметил Курц.

Президент России Владимир Путин заявил на это, что расчеты в долларах в мире постепенно сокращаются. «Мы готовы рассматривать возможность расчетов за газ и в национальной валюте, в том числе в евро. Нужна множественность резервных валют, чтобы гарантировать безопасность и устойчивость мировой экономики и финансовой системы», — заявил глава государства.

Курц также вступился за проект строительства российского экспортного газопровода «Северный поток-2». По его словам, Вена не сомневается в верном выборе маршрута для газопровода. Канцлер выразил надежду, что Австрия и другие страны ЕС благодаря «Северному потоку-2» продолжат получать российский газ.