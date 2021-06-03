В Австрии понадеялись на скорое открытие границ для россиян

Канцлер Австрии Себастьян Курц выразил надежду на скорое возвращение российских путешественников в страну. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал в преддверии выступления в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Курц добавил, что Москва и Вена ведут переговоры об открытии границ и снятии ограничений на въезд в страну.

Сейчас россияне не могут совершать туристические поездки в Австрию, а открытое чартерное авиасообщение доступно для ограниченной категории граждан. Въехать в страну возможно только при наличии национальной визы типа D и вида на жительство, а также с учебными, служебными целями и для получения лечения.

Ранее в мае стало известно, что Россия вновь возобновит авиасообщение с девятью странами. С 10 июня самолеты будут летать в Австрию, Ливан, Маврикий, Люксембург, Марокко, Хорватию, Албанию и Венгрию. Решение принято оперативным штабом по борьбе с коронавирусом в связи с улучшением эпидемиологической обстановки.