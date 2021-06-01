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Еще одна европейская страна открылась для туристов

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Фото: Daniela Turcanu / Unsplash

Власти Румынии, которая считается популярной среди туристов европейской страной, снимают часть ограничений, введенных из-за коронавируса, и разрешают въезд иностранным путешественникам с 1 июня. Об этом сообщает РИА Новости.

Для въезда в республику путешественникам нужно сдать ПЦР-тест на коронавирус или предоставить справку о наличии антител. Еще одним способом пересечения границы может быть полная вакцинация от COVID-19.

С теми же требованиями гражданам в стране разрешили проводить мероприятия на открытом воздухе с количеством участников до тысячи человек. Кроме того, на улицах теперь можно собираться группами до восьми человек. Также возвращаются к работе ночные клубы и бары с заполняемостью в половину мест.

Премьер-министр Румынии Флорин Кыцу заявил, что власти планируют отменять остальные ограничения постепенно — каждые две недели будут снимать новые запреты. Например, с 15 мая уже не обязательно носить маски на улице.

31 мая сообщалось, что с 10 июня Россия возобновит авиасообщение с девятью странами. Речь идет об Австрии, Ливане, Маврикии, Люксембурге, Марокко, Хорватии, Албании и Венгрии. Кроме того, со 2 июня возобновятся перелеты в Великобританию.

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