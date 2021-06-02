В России выразили надежду на скорое возобновление полетов на курорты Египта

Заместитель главы МИД России Михаил Богданов заявил, что Москва надеется на скорое возобновление чартерных рейсов на курорты Египта. Об этом сообщает РИА Новости.

Как выразился спикер, для решения этого вопроса «остались некоторые детали».

В мае специалисты предположили, что рейсы на курорты Египта запустят в конце июня. Так, президент Арабской Республики Абдель Фаттах Сиси дал поручение губернаторам провинций подготовить курортные зоны к приезду российских путешественников. Кроме того, в египетской прессе прогнозируют, что прямые перелеты в Россию могут возобновиться в первом месяце лета.

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения в небе над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа», выполнявшего рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. Позже ФСБ квалифицировала катастрофу как теракт, назвав в качестве причины взрыв бомбы.