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В США рассказали о перспективе американо-китайской войны из-за Тайваня

The New Yorker: США должны быть готовы к войне с Китаем за свободу Тайваня
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Фото: Lindsey Wasson / Reuters

США должны готовиться к войне с Китаем, если Пекин решится на захват Тайваня. Об этом рассказал бывший помощник министра обороны США Элбридж Колби в интервью изданию The New Yorker.

По словам Колби, перспективы американо-китайской войны из-за Тайваня становятся все более очевидными, так как КНР наращивает военную силу в регионе. На фоне ухода из Афганистана и поражения правительства в Кабуле от рук талибов («Талибан», запрещенная в России террористическая организация) США не смогут игнорировать, по его словам, угрозы тайваньскому суверенитету.

Колби отметил, что Китай имеет мощные военно-морские силы, а также ракеты высокой дальности, которые в совокупности превышают военные возможности США. Бывший чиновник заверяет, что в случае поражения союзников Тайваня, Вашингтону придется признать китайское доминирование на Дальнем Востоке. При этом, по его мнению, Пентагон имеет «ужасные» перспективы в потенциальной войне.

18 августа стало известно, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) провела учения по нападению на Тайвань. По словам представителя НОАК, учения стали ответом на провокации со стороны ВМС США в Тайваньском проливе. Они также призваны предупредить иностранное посягательство на китайский суверенитет.

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