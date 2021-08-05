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Китай назвал вмешательством во внутренние дела оружейную сделку США и Тайваня

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Фото: Nicky Loh / Reuters

Оружейная сделка между США и Тайванем является вмешательством во внутренние дела Китая. Об этом заявил МИД КНР.

В сообщении ведомства говорится, что Тайвань — неотъемлемая часть Китая, поэтому США нарушают китайский суверенитет, продавая оружие Тайбэю. Одобрив передачу вооруженным силам Тайваня 40 самоходных гаубиц за 750 миллионов долларов, американцы, как отмечается, поддержали тайваньский сепаратизм и подвергли опасности стабильность в регионе. В МИД КНР также добавили, что Пекин готов принять любые ответные меры в случае дальнейших «агрессивных действий» США.

Ранее Bloomberg писал, что Конгресс США собирается одобрить предложение Госдепа и Минобороны по поставкам Тайваню самоходных гаубиц вместе с партией из 1,7 тысячи комплексов самонаведения для установки на боеприпасы. Ожидается, что сделка должна быть одобрена в сентябре.

Администрация президента Тайваня выразила благодарность США за поддержание мира и безопасности в Тайваньском проливе. Также в Тайбэе пообещали укреплять отношения с Белым домом.

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26 июля китайский МИД заявил, что отношения США и КНР находятся в тупике из-за того, что Вашингтон считает Китай своим потенциальным противником. При этом Пекин всегда готов к сотрудничеству с Белым домом, и американцам достаточно лишь «изменить курс» и работать с Китаем на основе мирного сосуществования.

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