России и Китаю предложили бороться с хаосом из-за США

Россия и Китай должны донести до США, что Вашингтону не стоит больше вмешиваться в дела других стран — РФ и КНР могут бороться с хаосом, который в мире устроили Соединенные Штаты. Об этом пишет Global Times в преддверии совместных китайско-российских учений.

Автор статьи указал, что учения, хотя и не направлены напрямую против США или любой другой державы, связаны с выходом американских войск из Афганистана.

Он добавил, что Соединенные Штаты стараются доставить проблемы и Москве, и Пекину: в том числе тем, что попытаются «вбить клин» между сторонами в Средней Азии.

О деталях предстоящих учений ранее рассказали в Минобороны России. Учения пройдут на территории КНР, в Нинся-Хуэйском автономном районе. Среди их задач называют укрепление отношений между странами и «демонстрацию решимости и способности России и Китая бороться с терроризмом»