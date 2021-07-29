Россия
 
Последние новости
Названа вероятная причина таинственной смерти генералов на Кубе
В Колумбии застряли девять тысяч стремящихся в США мигрантов
Врач объяснил необходимость вакцинации для онкологических больных
Сотрудница отеля в Турции рассказала об опасности для туристов из-за пожаров
Украина объяснила надежды на остановку «Северного потока-2»
У офиса президента Украины пройдет ЛГБТ-рейв
Ведущие «Дома-2» обвинили Бузову во лжи об уходе с проекта
В Петербурге подросток попытался переплыть реку и утонул
В российском детском саду воспитатель пригрозила ребенку «оторвать башку»
Новости партнеров
Прослушать новость

Минобороны раскрыло детали совместных учений России и Китая

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Reuters

Россия и Китай проведут в середине августа совместные учения «Взаимодействие-2021», в них примет участие около десяти тысяч военнослужащих. Детали предстоящих маневров раскрыли в Минобороны России, сообщает ТАСС в четверг, 29 июля.

В маневрах, которые пройдут на территории КНР, задействуют боевые самолеты, артиллерию и бронетехнику, уточнили в оборонном ведомстве.

В ходе маневров будут отработаны вопросы управления, контроля обстановки, разведки, огневого поражения противника и информационной безопасности.

Среди задач учений — укрепление отношений между странами и «демонстрация решимости и способности России и Китая бороться с терроризмом», говорится в сообщении.

28 июля министр обороны Китая Вэй Фэнхэ пригласил главу Минобороны России Сергея Шойгу посмотреть активную фазу совместных военных учений.

Учения пройдут в Нинся-Хуэйском автономном районе Китая.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Шойгу пригласили посмотреть на военные учения России и Китая
В НАТО объявили о разработке плана по противодействию Китаю
Иран обвинил США в попытках срыва совместных учений с Россией и Китаем