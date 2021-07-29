Минобороны раскрыло детали совместных учений России и Китая

Россия и Китай проведут в середине августа совместные учения «Взаимодействие-2021», в них примет участие около десяти тысяч военнослужащих. Детали предстоящих маневров раскрыли в Минобороны России, сообщает ТАСС в четверг, 29 июля.

В маневрах, которые пройдут на территории КНР, задействуют боевые самолеты, артиллерию и бронетехнику, уточнили в оборонном ведомстве.

В ходе маневров будут отработаны вопросы управления, контроля обстановки, разведки, огневого поражения противника и информационной безопасности.

Среди задач учений — укрепление отношений между странами и «демонстрация решимости и способности России и Китая бороться с терроризмом», говорится в сообщении.

28 июля министр обороны Китая Вэй Фэнхэ пригласил главу Минобороны России Сергея Шойгу посмотреть активную фазу совместных военных учений.

Учения пройдут в Нинся-Хуэйском автономном районе Китая.