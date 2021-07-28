Шойгу пригласили посмотреть на военные учения России и Китая

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ пригласил главу Минобороны России Сергея Шойгу посмотреть активную фазу совместных военных учений, которые пройдут в КНР в августе. Об этом пишет «Интерфакс».

Речь идет о российско-китайских учениях «Запад/Взаимодействие — 2021», которые должны пройти в Нинся-Хуэйском автономном районе Китая. Вэй Фэнхэ подчеркнул, что рад встретиться «со своим большим и старым другом», хотя понимает, что переговоры с Шойгу «не нравятся некоторым странам».

В свою очередь российский министр принял приглашение и понадеялся на продолжение сотрудничества между Москвой и Пекином. Шойгу также поздравил Вэя Фэнхэ с 94-й годовщиной создания Народно-освободительной армии Китая.

Начальник отдела международного военного сотрудничества Восточного военного округа полковник Иван Тараев ранее заявил, что в российско-китайских учениях поучаствуют личный состав мотострелкового соединения до батальона включительно, подразделения оперативно-тактической авиации и сводный отряд армейской авиации.