В Литве испугались вводить режим ЧП из-за военных учений Белоруссии и России

Введение режима чрезвычайного положения (ЧП) в приграничных районах Литвы накануне военных учений Белоруссии и России может привести к эскалации напряженности в регионе. Об этом заявил министр обороны республики Арвидас Анушаускас, пишет Telegram-канал Baltnews.

По его словам, власти республики сейчас испугались предпринимать какие-то провокационные шаги, которые могли бы быть неверно истолкованы Белоруссией. Министр уверен, что размещение литовских военных на границах страны может впоследствии привести к обострению отношений двух стран.

Анушаускас также подчеркнул, власти уже приняли меры по урегулированию миграционного кризиса, а потому серьезных оснований для введения режима ЧП пока нет. Армию же, по мнению министра, можно привлечь к охране лагерей и центров для нелегальных мигрантов вдали от границ.

Совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2021» пройдут с 10 по 16 сентября. В июле в Гродненской области, неподалеку от границ Польши и Литвы, начался первый этап проверки местных сил территориальной обороны.

Ранее Министерство внутренних дел Литвы предложило ввести режим ЧП в приграничных муниципалитетах. В ведомстве полагают, что это могло бы сократить число нелегальных мигрантов, бегущих в Литву из Белоруссии. С аналогичным предложением выступил депутат Сейма Саулюс Сквернялис.

2 июля власти Литвы уже вводили режим чрезвычайного положения из-за наплыва нелегалов с белорусской территории. В сложившейся ситуации Литва обвиняет Минск и лично президента Александра Лукашенко. Для снижения числа нелегалов на границе с Белоруссией литовские военные начали строить проволочное ограждение. Однако его возведение пока не завершилось, так как закончилась проволока.