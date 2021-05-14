Ученые оценили риск космической войны между Россией, США и Китаем

Ученые и эксперты США в области безопасности и военно-космических программ прокомментировали милитаризацию космоса и оценили риск возникновения полномасштабного международного конфликта за пределами атмосферы. Об этом сообщает Space.com.

Профессор учебной программы по вопросам мира, войны и обороны Университета Северной Каролины Марк Губруд считает, что создание космических войск ведущими мировыми державами наряду с возникновением термина «война в космосе» говорит о том, что подобие войны в космосе происходит уже сейчас. Он напомнил о случаях глушения спутниковой связи, лазерного ослепления спутников для фотосъемки и зондирования систем на предмет их возможного взлома.

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Губруд уверен, если подобные вмешательства будут продолжаться, а стороны станут развивать свои навыки, усиления напряженности не избежать.

«Риск резкой эскалации становится серьезной угрозой для ядерной стабильности, поскольку основными противоборствующими державами почти наверняка будут США, Россия и Китай», — заявил он, подчеркнув, что конфликт вряд ли произойдет, поскольку стороны понимают опасность его последствий.

В свою очередь доцент кафедры стратегии и безопасности Школы перспективных исследований авиации и космонавтики ВВС США Венди Уитман Кобб заявила, что не верит в неизбежность конфликта, поскольку о космической войне аналитики заговорили еще в 1960-х годах. Она отметила, что нападение одной страны на чужой спутник является беспроигрышным вариантом для заинтересованных сторон.

«Чтобы вывести из строя спутник, через который проходят финансовые транзакции и ключевые коммуникации, достаточно одного фрагмента космического мусора. Неисправный спутник может привести к тяжелым экономическим последствиям не только в одной стране», — добавила она.

Профессор по вопросам национальной безопасности в Военно-морском колледже в США Джоан Джонсон-Фриз заявила, что сейчас все чаще ведутся разговоры о том, что космос превращается в площадку для международной арены, поэтому некоторые круги считают, что США не должна отставать в вопросах космического вооружения.

«Я считаю, что без помощи "космической дипломатии" существует явная опасность того, что пророчество о войне исполнится», — подытожила она, подчеркнув, что хотела бы, чтобы администрация Джо Байдена предприняла серьезные усилия в области космической дипломатии, особенно в направлении мер транспарентности и укрепления доверия.

Ранее в России объяснили рост космический активности в текущем году с тенденцией создавать орбитальные группировки по несколько сотен спутников.