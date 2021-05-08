В России объяснили повышенную космическую активность

Рост космический активности в текущем году, зафиксированный оптико-электронным комплексом обнаружения космических объектов «Окно-М», может быть связан с тенденцией создавать орбитальные группировки по несколько сотен спутников. Об этом заявил руководитель Института космической политики Иван Моисеев, передает РИА Новости.

По его словам, наибольший вклад делает группировка Starlink, запущенная компанией Илона Маска SpaceX. «К ним присоединяется OneWeb. И вообще общая тенденция — очень быстрое увеличение спутников за счет их измельчания», — отметил Моисеев.

Эксперт объяснил, что даже небольшой аппарат размером 10 на 10 сантиметров и массой один килограмм легче засечь, если он находится на низкой орбите. Он также напомнил, что Индия запускала свыше 100 спутников за раз, Россия — более 70 аппаратов. «Если все это сосчитать, возможно, это эту дельту и объясняет», — заключил Моисеев.

Ранее в Минобороны рассказали, что российские специалисты засекли в 2021 году повышенную активность в космосе. За весь 2020 год «Окно-М» обеспечило контроль более чем 25 тысяч космических объектов. Возможности комплекса позволяют фиксировать объекты на высоте от 120 до 50 тысяч километров.