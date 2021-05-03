В Госдуме назвали срок высадки первых российских космонавтов на Луну

Первые российские космонавты высадятся на Луну примерно в 2030 году. Такой срок назвал летчик-космонавт и депутат Госдумы Роман Романенко, сообщает «Москва 24».

По его словам, к этой пилотируемой экспедиции сейчас идет подготовка экипажа, которая должна завершиться в ближайшие годы. «В России для этого создана специальная программа. Сегодня в отряде космонавтов пополнение, был осуществлен набор именно под лунную программу», — сказал парламентарий.

Он отметил, что изучение космоса необходимо во благо человечества, в том числе потому, что на других планетах есть ископаемые, которые могут оказаться полезными на Земле. «Когда закончится жизнь на Земле и все ресурсы, нам необходимо как-то жить. Вот поэтому мы должны исследовать ближайшие планеты или добывать ресурсы для Земли. Кроме того, исследования космоса — огромный массив научной информации, той, которая может облегчить жизнь каждому из нас», — пояснил Романенко.

В марте Россия и Китай договорились о создании лунной базы. До этого сообщалось, что в октябре 2021 года российская автоматическая межпланетная станция «Луна-25» сядет на Луну. В ближайшее время российские ученые могут заняться разработкой системы обеспечения водой пока не существующих лунной станции и базы, лунного посадочного комплекса и межпланетной космической станции.