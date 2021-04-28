Российский космонавт назвал три препятствия для освоения Марса

На Земле сегодня готовы к освоению Марса, но есть три проблемы, которые нужно решить перед полетами на красную планету. Их назвал летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко, слова которого приводят «Аргументы и факты».

К указанным препятствиям он отнес отсутствие уверенности в возвращении космонавтов обратно на Землю, очень большую задержку связи, а также отсутствие научных данных о том, что произойдет с организмом человека после того как он покинет радиационный пояс Земли.

Романенко подчеркнул, что любой пилотируемый космический аппарат должен иметь постоянную связь с Центром управления полетом. По его словам, пока неясно, как корректировать параметры полета при задержках в связи. Ответить на этот вопрос помогут аппараты, находящиеся сейчас на Марсе.

Космонавт объяснил интерес человечества к исследованию других планет запросом на добычу полезных ископаемых и воды, которая в перспективе станет топливом для пилотируемого исследования дальнего космоса. По мнению Романенко, момент для движения к другим планетам уже настал.

Ранее глава американской компании SpaceX Илон Маск предупредил, что первым людям, которые полетят на Марс, нужно готовиться умереть не на Земле.