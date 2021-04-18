«Роскосмос» выбрал место посадки пилотируемого корабля после полетов к Луне

Госкорпорация «Роскосмос» выбрала место посадки пилотируемого корабля «Орел» после полетов к Луне. Об этом говорится в документации на сайте госзакупок, передает РИА Новости.

«На этапе эскизного проектирования по результатам рекогносцировочных работ для штатного района посадки и первичного обслуживания возвращаемого аппарата пилотируемого транспортного комплекса определен район номер восемь "Оренбург"», — говорится в материалах. Там планируется построить посадочный комплекс и комплекс первичного обслуживания корабля «Орел».

Отмечается, что это место находится в 64,5 километрах к юго-востоку от Оренбурга, в Беляевском районе Оренбургской области. Его точные координаты: 51 градус 28 минут 57 секунд северной широты, 55 градусов 52 минуты 38 секунд восточной долготы. В радиусе восьми километров от точки населенных пунктов нет. Ближайшие села — Старицкое, Цветочное и Крючковка — находятся примерно в десяти километрах от этого места.

Над «Орлом» (бывшей «Федерацией») в Ракетно-космической корпорации «Энергия» работают с 2009 года. Корабль планировалось создавать в двух вариантах — для полетов на околоземную орбиту и к Луне. Впоследствии было принято решение создавать «Орел» исключительно для полетов к спутнику Земли. Данный корабль еще ни разу не летал.