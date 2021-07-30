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Россия начала переброску войск для учений на границу с Афганистаном

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Фото: Сергей Русанов / РИА Новости

Россия начала переброску военнослужащих из Самарской области в район учений с Узбекистаном на границе с Афганистаном. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).

Уточняется, что перегруппировку войск на полигон «Термез» в Сурхандарьинской области Узбекистана начали подразделения миротворческого соединения и бригады специального назначения Центрального военного округа. Военные в самарском международном аэропорту «Курумоч» погрузили в самолет Ил-76 оружие, вещевое имущество, прошли таможенные процедуры и вылетели в город Термез.

В рамках учений военнослужащие совместной группировкой войск отработают вопросы обеспечения территориальной целостности государств центральноазиатского региона, в них примут участие около 1,5 тысячи военнослужащих Вооруженных сил России и Узбекистана, будет задействовано около 200 единиц военной техники, в том числе авиационная. Учения пройдут с 30 июля по 10 августа.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай проведут в середине августа совместные учения «Взаимодействие-2021», в них примет участие около десяти тысяч военнослужащих. Среди задач учений — укрепление отношений между странами и «демонстрация решимости и способности России и Китая бороться с терроризмом», говорится в сообщении. В маневрах, которые пройдут на территории КНР, задействуют боевые самолеты, артиллерию и бронетехнику, уточнили в оборонном ведомстве.

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