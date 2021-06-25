Россия впервые перебросила в Сирию носители гиперзвуковых ракет

Россия в рамках учений перебросила на авиабазу Хмеймим в Сирии два истребителя МиГ-31К, которые могут нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал», сообщает РИА Новости.

В Минобороны России рассказали, что истребители перебазировали в рамках совместных учений сил постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море и авиации ВКС России. Они стартовали 25 июня.

Командир одного из экипажей МиГ-31К сообщил, что перед ними стоят «учебные задачи». «Системы инструментального захода (на посадку) и аэродром обеспечивают выполнение задач как в простых, так и сложных метеорологических условиях, днем и ночью», — рассказал он. Специалист также добавил, что посадка прошла мягко.

Отмечается, что гиперзвуковая ракета «Кинжал» способна развивать скорость, превосходящую десять скоростей звука. Дальность полета «Кинжала» достигает двух тысяч километров. Кроме того, ракета преодолевает существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Ранее американский журнал назвал гиперзвуковую ракету «Кинжал» одним из лучших вооружений на параде Победы в Москве 9 мая. Первым эксперт отметил семейство «Армата» из основного боевого танка Т-14 и тяжелой БМП Т-15.