Военные проведут учения по противовоздушной обороне Москвы

Российские военные проведут тактические учения, в ходе которых отработают действия по противовоздушной обороне Москвы. Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны страны.

Как уточнили в ведомстве, учения пройдут 21 июля в Подмосковье на базе зенитного ракетного полка и радиотехнического батальона. «В ходе учения будут продемонстрированы практические действия боевых расчетов ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь-С1"», — пояснили в Минобороны.

Ожидается, что военные отработают приведение указанных комплексов в полную боевую готовность и заступление на боевое дежурство в новом позиционном районе. Кроме того, им предстоит отразить условный авианалет противника.

Ранее в июле стало известно, что Минобороны России проведет масштабные учения на афганско-таджикской вместе с военными из Таджикистана, Киргизии и Узбекистана на фоне обострения обстановки в регионе.