Мир
 
Последние новости
Кремль отреагировал на сообщения о заходе британских кораблей в «воды Украины»
Трамп рассказал о хороших делах Гитлера
Доходы богатейших российских чиновников выросли в пандемию
Авиакомпания «Победа» вернула пассажирам все долги
Жену Владимира Меньшова перевели в реанимацию после его смерти
Украина и США на учениях Sea Breeze «повоевали» с местным населением
Магазины одежды решили покинуть улицы Москвы
Появилось видео задержания ФСБ участников террористических ячеек
Газманов решил завершить музыкальную карьеру
Новости партнеров
Прослушать новость

Российские истребители проследили за американским «Боингом» над Черным морем

Перейти в «Мою Ленту»

Российские истребители Су-30 проследили за американским «Боингом» P-8 Poseidon, пролетавшим над Черным морем. Кадры с места событий опубликовали РИА Новости в своем Telegram-канале.

Сообщается, что истребители поднялись в воздух, чтобы не допустить нарушения российской границы.

28 июня в Министерстве обороны России заявили, что самолет F-35 Военно-морских сил Великобритании наблюдает за учениями российских военных в Средиземном море. Речь идет о версии истребителя F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой. На вооружении Лондона находятся 138 самолетов такого типа. Часть из них базируется на авианосце «Королева Елизавета» (Queen Elizabeth), который на данный момент находится в водах Средиземного моря.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Американский эсминец вошел в российские воды и резко изменил курс
В действиях России усмотрели «зловещий знак» для Британии
Нидерланды обвинили Россию в создании «небезопасной ситуации» в Черном море