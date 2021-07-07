Российские истребители проследили за американским «Боингом» над Черным морем

Российские истребители Су-30 проследили за американским «Боингом» P-8 Poseidon, пролетавшим над Черным морем. Кадры с места событий опубликовали РИА Новости в своем Telegram-канале.

Сообщается, что истребители поднялись в воздух, чтобы не допустить нарушения российской границы.

28 июня в Министерстве обороны России заявили, что самолет F-35 Военно-морских сил Великобритании наблюдает за учениями российских военных в Средиземном море. Речь идет о версии истребителя F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой. На вооружении Лондона находятся 138 самолетов такого типа. Часть из них базируется на авианосце «Королева Елизавета» (Queen Elizabeth), который на данный момент находится в водах Средиземного моря.