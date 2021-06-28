Над местом российских учений в Средиземном море заметили британский самолет

В Министерстве обороны России заявили, что самолет F-35 Военно-морских сил Великобритании наблюдает за учениями российских военных в Средиземном море. Информацию ведомства передает ТАСС.

Британское воздушное судно заметили над местом проведения операций российской корабельной группировки. Отмечается, что речь идет о версии истребителя F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой. На вооружении Лондона находятся 138 самолетов такого типа. Часть из них базируется на авианосце «Королева Елизавета» (Queen Elizabeth), который на данный момент находится в водах Средиземного моря.

По данным Минобороны, основное вооружение на подобных истребителях — четырехствольная авиационная пушка калибра 25 миллиметров, ракеты и авиабомбы. Однако самолет также может быть носителем ядерного оружия.

26 июня стало известно, что корабли постоянного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море проведут учения рядом с британской авианосной ударной группировкой, возглавляемой авианосцем «Королева Елизавета». Учения сил постоянного оперативного соединения ВМФ и авиации ВКС в восточной части средиземноморских вод начались 25 июня. В маневрах участвуют пять кораблей, две подлодки, а также самолеты-носители гиперзвуковых ракет МиГ-31К и дальние бомбардировщики Ту-22М3.