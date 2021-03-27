Российский фрегат начал следить за авианосцем США в Средиземном море

Ракетный фрегат Черноморского флота России «Адмирал Григорович» следит за действиями авианосной ударной группы ВМС США, возглавляемой атомным авианосцем Dwight Eisenhower, которая находится в Восточном Средиземноморье. Об этом в субботу, 23 марта, сообщает «Интерфакс».

Агентство ссылается на данные ресурса OSINT-1, публикующего снимок местонахождения кораблей с европейского спутника Copernicus. Снимок сделан 26 марта: на нем видно, как российский фрегат, оснащенный крылатыми ракетами «Калибр», следует за авианосной ударной группой, идущей в районе к юго-западу от греческого острова Крит.

В состав группы, кроме авианосца Dwight Eisenhower, входят ракетный крейсер Monterey, эсминцы Mitscher и Thomas Hudner, а также судно снабжения Arctic.

28 февраля сообщалось, что фрегат «Адмирал Григорович» впервые в новейшей российской истории вошел в порт Судана.

Головной сторожевой корабль проекта 11356 «Адмирал Григорович» введен в эксплуатацию в марте 2016 года. В мае 2018-го экипаж корабля на учениях в Средиземном море провел артиллерийские стрельбы. В октябре 2017 года в Черном море проходили пуски ракет «Калибр» с подводных лодок ЧФ «Ростов-на-Дону» и «Новороссийск».