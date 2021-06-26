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Российские военные корабли проведут учения рядом с британским авианосцем

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Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Корабли постоянного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море проведут учения рядом с британской авианосной ударной группировкой, возглавляемой авианосцем Queen Elizabeth. Это следует из международной системы уведомлений для авиаперсонала (NOtice To AirMen, NOTAM), передает РИА Новости.

Отмечается, что северная граница маневров российских кораблей, запланированных на 26 июня, будет проходить в примерно 30 километрах от района действия Queen Elizabeth. Зона Средиземного моря южнее Кипра для кораблей ВМФ России закрыта.

Учения сил постоянного оперативного соединения ВМФ и авиации ВКС в восточной части Средиземного моря начались 25 июня. В маневрах участвуют пять кораблей, две подлодки, а также самолеты-носители гиперзвуковых ракет МиГ-31К и дальние бомбардировщики Ту-22М3.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в Черном море и на три километра вошел в территориальные воды недалеко от крымского мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик сбросил бомбы по курсу движения эсминца. Только после этого корабль оставил российские воды.

Москва считает инцидент провокацией, в то время как Лондон настаивает на том, что эсминец совершал мирный проход в территориальных водах Украины в соответствии с международным правом. Также в Британии опровергли информацию о том, что российской стороной были произведены предупредительные выстрелы.

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