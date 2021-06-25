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Минобороны России заявило об «эпическом фиаско» британского эсминца

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Фото: Сергей Смоленцев / Reuters

Министерство обороны России оценило ситуацию с британским эсминцем Defender, нарушившим российскую границу в Черном море, назвав его действия «эпическим фиаско». Об этом заявил официальный представитель ведомства, генерал-майор Игорь Конашенков, говорится в сообщении Минобороны, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так в Минобороны ответили на заявление пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, который утверждал, что, по данным Минобороны Великобритании, данные о предупредительных выстрелах для эсминца представляют собой «российскую дезинформацию».

«Эпическое фиаско провокации британского эсминца Defender в Черном море, резко сменившего курс из российских территориальных вод после предупредительных выстрелов сторожевого корабля, надолго останется ароматным пятном на репутации королевских военно-морских сил», — сказано в сообщении.

Конашенков также призвал Пентагон и командование британских ВМС, направляющих свои военные корабли в Черное море, «не испытывать напрасно судьбу, идя на поводу украинских "адмиралов москитного флота", а руководствоваться рассудком».

Министерство обороны Великобритании ранее заявляло, что эсминец совершил мирный проход в территориальных водах Украины в соответствии с международным правом. Также в ведомстве опровергли информацию о том, что российской стороной были произведены предупредительные выстрелы.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в Черном море и на три километра вошел в территориальные воды недалеко от крымского мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик сбросил бомбы по курсу движения эсминца, после чего тот оставил российские воды.

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