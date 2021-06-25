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Начальник британского Генштаба рассказал о возможной войне из-за эсминца

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Кадр: видео ФСБ РФ / РИА Новости

Начальник британского Генштаба Николас Картер рассказал о возможном начале войны из-за инцидента с эсминцем Defender, который произошел 23 июня в Черном море. Об этом пишет The Telegraph.

Он подчеркнул, что любой просчет в такой «игре в кошки-мышки» мог бы привести к полномасштабной войне между Россией и Великобританией.

«То, из-за чего я не сплю по ночам, — это возможный просчет... Ситуация, которую мы наблюдали в Черном море в среду, — это один из тех случаев, который мог стать просчетом и повлечь эскалацию конфликта», — считает Картер.

Британский эсминец Defender пересек российскую границу в Черном море и на три километра вошел в территориальные воды недалеко от крымского мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик сбросил бомбы по курсу движения эсминца. Только после этого корабль оставил российские воды.

Москва считает инцидент провокацией, в то время как Лондон настаивает на том, что эсминец совершал мирный проход в территориальных водах Украины в соответствии с международным правом. Также в ведомстве опровергли информацию о том, что российской стороной были произведены предупредительные выстрелы.

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