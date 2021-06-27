НАТО предсказали уязвимость перед российскими истребителями

Эксперты заявили, что Россия обеспечила себе возможность наносить удары по НАТО благодаря размещению истребителей МиГ-31К на авиабазе Хмеймим в Сирии. Подразумевается возможный заход с южного, менее защищенного фланга, пишет военный портал Military Watch.

В материале издания отмечается, что российские самолеты обладают высокой выносливостью, а также большой дальностью поражения. Эти условия делают истребители МиГ-31К идеальными для осуществления миссий против стран-участниц НАТО. Именно поэтому эксперты предсказали, что государства Североатлантического альянса почувствуют уязвимость перед Россией.

Американские специалисты также оценили характеристики гиперзвуковых ракет «Кинжал». У них нет наиболее близких конкурентов за пределами России. Кроме того, ракеты «Кинжал» обладают высокой точностью. «Их скорость вкупе с высокой маневренностью делает их перехват практически невыполнимым», — подчеркнули в статье.

Ранее Россия впервые перебросила в Сирию носители гиперзвуковых ракет МиГ-31К в рамках учений в Средиземном море. Командир одного из экипажей истребителей сообщил, что перед ними стоят «учебные задачи».