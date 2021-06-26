На Украине заявили о превосходстве секретной «Ноты» над российской «Арматой»

По своим характеристикам секретный украинский танк «Нота», если бы он существовал в действительности, превосходил российскую Т-14 «Армата», заявляют в Defense Express.

«Этот танк четвертого поколения прошел через несколько итераций, последними из которых были "Боксер", "Молот" и, собственно, "Нота". Эти проекты в полете конструкторской мысли, конечно, опередили российскую "Армату", которая частично вобрала в себя наработки от последнего супертанка Советского Союза», — пишет информационно-консалтинговое агентство.

В публикации утверждается, «что до начала 90-х харьковские проекты были концептуальными лидерами, которые объединили в себе прорывные решения по командной управляемости, подвижности, защищенности и огневой мощи». «Если бы этот танк был на поле боя сейчас — с теми ожидаемыми возможностями, которые закладывали конструкторы, — ему не было бы равных», — уверяют в агентстве.

Отмечается, что особенностью «Ноты» является пушка калибра 152 миллиметра, три магазина барабанного типа, используемых для хранения и подачи боеприпасов. «При этом новый автомат заряжания отличался простотой и позволял сделать первый выстрел всего за четыре секунды», — говорится в публикации.

Сообщается, что комплекс управления «Нотой» включал прицелы с оптическими и тепловыми каналами, производительный бортовой компьютер, систему спутниковой навигации и средства определения «свой-чужой». Опционально машина могла получить радиолокационную станцию и дистанционное радиоуправление.

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Defense Express отмечает, что работы над «Нотой» на Украине ведутся более 30 лет. «Некоторые наработки и решения по "Ноте" вошли в "Оплот". Но сама "Нота", кажется, еще долго будет оставаться своеобразным Святым Граалем для украинских танковых конструкторов», — заключается в публикации.

В мае американский журнал The National Interest назвал четыре самых мощных действующих в мире танка: немецкий Leopard 2 A7+, американский M1 Abrams, южнокорейский K2 Black Panther и российский Т-14 «Армата».

В марте то же издание написало, что на параде Победы в Москве будет представлено самое смертоносное оружие России: танк Т-14 «Армата», истребитель пятого поколения Су-57, зенитная ракетная система С-400 «Триумф», гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс 9-А-7660 «Кинжал» и танк Т-90М.