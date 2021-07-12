В России стартовали учения Росгвардии «Заслон-2021»

В России стартовали оперативно-стратегические учения Росгвардии «Заслон-2021», которые станут частью подготовки к маневрам российской армии «Запад-2021». Учения пройдут с 12 по 30 июля в нескольких регионах страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В пресс-релизе говорится, что к учениям привлекут воинские части и соединения из разных округов войск Национальной гвардии и подразделения территориальных управлений. Переброска сил в районы практических занятий будет проводиться авиацией, автомобилями и поездами, сообщает Росгвардия.

Согласно тексту сообщения, в рамках учений будут отработаны задачи, «направленные на нейтрализацию угроз государственной и общественной безопасности России».

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею создать в Росгвардии казачьи подразделения. Таким образом, в стране может появиться новый тип силовиков.