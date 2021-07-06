Росгвардия сняла с крыши 48-этажного дома забравшихся ради красивых фото руферов

Сотрудники вневедомственной охраны задержали компанию молодых людей, которые незаконно проникли на крышу охраняемой жилой высотки в центре столицы. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 6 июля, сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Москве.



На пульт дежурной части отдела вневедомственной охраны поступил сигнал о срабатывании тревожной кнопки в 48-этажном доме в Мукомольном проезде. Прибывшие на место росгвардейцы увидели на чердаке здания десятеро молодых людей в возрасте от 20 до 29 лет. Они задержаны и переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

По словам руферов, они залезли на крышу для красивых фотографий на фоне заката.

Возле одной из дверей лежали слесарные инструменты, воспользовавшись которыми экстремалы и проникли на закрытый чердак.

