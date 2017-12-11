Смертельное падение руфера с высотки попало на видео

В сети появился видеоролик, на котором запечатлены последние минуты жизни известного китайского руфера Вана Юн Нина (Wang Yong Ning). Ролик опубликован на YouTube.

Молодой человек, находясь на крыше небоскреба, попытался подтянуться на руках или вскарабкаться, но не удерживается и падает.

Ранее стало известно, что тело одного из самых популярных экстремалов обнаружили через сутки после падения. На его страницу в Weibo были подписаны более 230 тысяч человек. Неладное заподозрили, когда знаменитый китаец резко перестал публиковать новые посты.