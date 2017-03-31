Уфимский руфер показал прыжок с многоэтажки от первого лица

В сети появился ролик, на котором подросток из Уфы забирается на крышу многоэтажки и прыгает с нее на другой дом. Видео публикует телеканал «360».

На кадрах, снятых на закрепленную на руфере камеру, видно, как он поднимается на лифте на последний, 10-й этаж, выходит на крышу, забирается на край и прыгает на соседнее девятиэтажное здание.

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Пользователи YouTube раскритиковали экстремальный трюк. «Дарвин расстроен. Но что-то мне подсказывает, что на этом прыгун не остановится и рано или поздно его конечная будет — асфальт», — написал один из них. Другие отметили, что его поступок неоправданно опасен, а многие просто назвали руфера идиотом.

Уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова рассказала, что проводится проверка, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, специалисты предполагают, что видео было снято в январе в Демском районе Уфы. «Предстоит выяснить, кто совершил это действие. Возможно, это взрослый человек, а возможно, и подросток. Если окажется, что это ребенок, то в разбирательство включатся представители, где он учится, психологи нашего ведомства, в том числе специалисты, которые будут выяснять, из какой он семьи, и будут с ней работать», — заявила Скоробогатова.