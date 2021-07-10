В России может появиться новый тип силовиков

Президент России Владимир Путин поддержал идею создать в Росгвардии казачьи подразделения, так что в стране может появиться новый тип силовиков. Об этом рассказал полпред главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, его слова приводит РИА Новости.

«Я считаю, что казаки должны быть территориальным подразделением Росгвардии. Эту инициативу нашу поддержал по сути президент», — сказал он. Чайка пояснил, что речь идет исключительно о казачьих формированиях: полках и батальонах. А располагаться они будут непосредственно по месту жительства казаков.

При этом Чайка признал, что пока все на уровне идеи. «Как мы ее реализуем, сложно сказать, но будем стараться в такой плоскости ее реализовывать», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что в Ставропольском крае воссоздадут старинные обряды терских, кубанских и донских казаков. Их запишут на видео с соответствующими рекомендациями, чтобы другие казаки, проводя обряды, смогли сделать это максимально аутентично. Всего собираются возродить 10 обрядов, а работу планируют начать уже осенью.