На Кубани казаки устроили показательную порку и попали на видео

В сети появилось видео показательной порки, устроенной казаками на Кубани. На видеозапись случившегося обратил внимание портал «Новая Кубань».

На кадрах, попавших в Telegram, видно, как мужчина ложится животом на скамью, после чего другой наносит ему несколько ударов нагайкой по спине. «За базаром надо следить», — замечает он после того, как «провинившийся» начинает вскрикивать, и приказывает ему лежать.

В подписи к посту указано, что ролик был снят в Анапе. Утверждается, что в кадре также присутствует атаман Юровского хуторского казачьего общества Евгений Нечаев.

Позднее распространившаяся в соцсетях запись возмутила местных жителей. Многие пользователи отмечали недопустимость подобных проявлений жестокости в отношении людей.

В результате на следующий день было опубликовано видео, в котором «наказанный» казак в шапке-кубанке заявляет, что съемка была постановочной. «У меня жена смеется с этого. Все подумали, что это настоящая казачья порка. Это была постановка, никакой настоящей нагайки не было, вред физический мне никто не причинял. Это мои братья, сами все видите», — сообщил он.

Вдобавок мужчина подчеркнул, что он вместе с коллегами намерен найти распространителя видео и «по-настоящему наказать» его.

1 августа прошлого года в сети появилось видео, на котором охранник прогонял отдыхающих с пляжа нагайкой. По словам женщины, опубликовавшей кадры с казаком, мужчина потребовал покинуть место, принадлежащее санаторию, и угрожал ей, а также ее мужу, матери и четырехлетнему сыну. Позже стало известно, что мужчину уволили.