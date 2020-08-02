Крымский атаман призвал казаков не охранять пляжи при помощи нагаек

Антон Сироткин, атаман Черноморского казачьего войска и советник главы Крыма, призвал казаков не использовать нагайки при охране пляжей. Его слова приводит издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

В беседе с изданием крымский атаман заявил, что казаки не должны использовать плети при патрулировании пляжей полуострова. «Нагайками на пляжах гонять нельзя. Что это такое? Это неправильно, так быть не должно», — сказал Сироткин.

Он также усомнился в том, что охранник пляжа «Форос», прогонявший отдыхающих с пляжа плетью, принадлежит к казачьему обществу. «У меня глубокие сомнения, что это казак. Совершенно считаю неправильным, чтобы на казаков ложилась некая тень, дескать они гоняют людей. Так быть не должно», — заключил он.

Ранее в сети появилось видео, на котором охранник прогонял отдыхающих с пляжа нагайкой. По словам женщины, опубликовавшей кадры с казаком, мужчина потребовал покинуть место, принадлежащее санаторию, и угрожал ей, а также ее мужу, матери и четырехлетнему сыну. Позже стало известно, что мужчину уволили.

Администрация санатория, где произошел инцидент, в свою очередь ранее сообщала, что охрана порядка на территории осуществляется именно в рамках соглашения о взаимодействии с казачьим обществом. Там также подчеркнули, что посетители не были гостями санатория, но пообещали провести служебную проверку и установить виновных.