Гонявшего плетью туристов охранника на пляже в Крыму уволили

В Крыму уволили охранника, прогонявшего отдыхающих с пляжа плетью. Об этом сообщает руководство санатория «Форос» в Instagram.

Отмечается, что территорию охраняют представители казачьего сообщества, в их отношении ведут расследование. Руководство санатория изучает все материалы с места событий, в том числе видеозаписи. С охранником, который угрожал посетителям, расторгли трудовой договор.

1 августа в сети появилось видео, на котором охранник прогонял отдыхающих с пляжа нагайкой. По словам женщины, опубликовавшей кадры с казаком, мужчина потребовал покинуть место, принадлежащее санаторию, и угрожал ей, а также ее мужу, матери и четырехлетнему сыну.

После инцидента руководство объяснило поступок охранника: утверждалось, что посетители не были гостями санатория, но пообещали провести служебную проверку и установить виновных.