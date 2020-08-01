В Крыму ответили на жалобы отдыхающих на казаков с нагайками на пляже

Полиция в Крыму проведет проверку после жалоб отдыхающих на агрессивных казаков на пляже санатория «Форос». Об этом сообщает издание «Подъем».

По данным МВД, официальных заявлений в полицию не поступало, однако правоохранители зарегистрировали информацию и проверят ее в соответствии с законодательством.

Ранее появилось видео, на котором запечатлено, как охранник в Крыму прогонял отдыхающих с пляжа плетью. По словам женщины, опубликовавшей кадры с казаком, мужчина потребовал покинуть место, принадлежащее санаторию, и угрожал нагайкой ей, ее мужу, матери и четырехлетнему сыну.

В июле отдыхающие в Сочи туристки устроили потасовку из-за зонта на пляже. Конфликт возник из-за того, что жители Сочи специально расставили зонты и лежаки на городских пляжах и заставляли приезжих платить за них, если они ложились рядом.