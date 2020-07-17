Туристки в бикини устроили потасовку на пляже Сочи из-за зонта и попали на видео

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Отдыхающие в Сочи туристки устроили потасовку из-за зонта на пляже. Видео инцидента публикует сообщество во «ВКонтакте» «Типичный Сочи».

На ролике видно, как две женщины в бикини кричат на местного жителя в плавках и требуют, чтобы он убрал зонт, при этом нецензурно выражаясь. Затем одна из них выдергивает зонт из песка, кидает его в мужчину и толкает его. «Если надо будет, то я заплачу», — напоследок заявила она.

Как уточнил очевидец происходящего, конфликт возник из-за того, что жители Сочи специально расставили зонты и лежаки на городских пляжах и заставляли приезжих платить за них, если они ложились рядом. «Убирают все пусть в одну кучу! Если кто-то хочет воспользоваться, оплатит, и ему поставят! Так будет правильно! А нет, тогда бесплатно пусть стоит!» — гласит подпись к публикации.

Комментаторы согласились с автором видео и поддержали неизвестную туристку. «Люди правы. Кто хочет платить за лежак и зонт, то пусть берет и платит. А то заняли все городские пляжи и мзду собирают», «Тетка молодец», «Охренели. Нужно было Сочи закрыть, а Турцию открыть. Пускай бы посидели без денег сезон», — возмущались подписчики.

Ранее в сети появилось видео с побережья Сочи, переполненного людьми. На кадрах видно пляж Мандарин в центре Адлера, на котором купаются и загорают сотни человек. «Надо срочно открывать Абхазию и Турцию! Отдыхающие на пляжах уже не помещаются», — написал автор видео.

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