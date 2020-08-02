Поклонская захотела приехать в Крым со спецназом

Депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская рассказала о желании приехать на один из курортов на полуострове со спецназом для наведения порядка. Об этом она написала в Telegram-канале.

По ее словам, такая мысль появилась у нее после посещения Феодосии — «жемчужины Крыма с разнообразием достопримечательностей и уникальной природой». «Но сегодня этот город просто выживает и вынужден терпеть такие безобразия, как выбросы канализации в море, строительство в прибрежной полосе, свалки», — пожаловалась парламентарий.

Поклонская добавила, что ситуацию в городе обостряет и деятельность «известного всему Крыму "застройщика" — специалиста по мошенничеству, у которого, наверное, "лицензия" на продолжение жульничества». Депутата возмутила его неприкосновенность и невидимость для правосудия.

Она пообещала передать свои предложения по улучшению инфраструктуры Феодосии главе полуострова Сергею Аксенову.

В середине июля Поклонская возмутилась массовыми поборами с туристов в курортном поселке Орехово. Она встретилась с местными властями и поинтересовалась, почему с путешественников берут по 100 рублей за посещение пляжа и еще по 200 рублей в сутки за установку там палаток. В итоге депутат заставила чиновников вернуть отдыхающим собранные с них деньги.

«Обещаю, что в свободное время буду лично наведываться на крымские пляжи с аналогичным визитом. А руководителям прибрежных районов и городов (...) рекомендую честно ответить самим себе: вы бы отдыхали на этих пляжах?» — подытожила она.