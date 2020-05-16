Поклонская высказалась насчет прогнозов о распаде Украины

Российской стороне стоит отказаться от прогнозов по поводу возможного распада Украины и политических сложностей для нынешних киевских властей. Такое мнение высказала РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.

Она подчеркнула, что любит Россию и Украину и хотела бы нормализации отношений, поэтому считает необходимым сменить риторику. «Надо проявлять терпимость и выдержку, и самое главное — без подливания масла в и без того пылающий огонь», — сказала Поклонская.

Депутат признала, что после государственного переворота 2014 года на Украине действительно наступили тяжелые времена, и для наведения порядка требуется «мудрость, невероятная человеческая порядочность и смелость». «Есть эти качества или нет у нынешней власти в Украине, я не знаю. Время покажет», — добавила она.

Таким образом Поклонская ответила на заявление зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимира Джабарова, который в недавнем интервью назвал регионы, готовые покинуть состав Украины вслед за Донецком и Луганском. По его мнению, это Одесса, Херсон, Николаев и Запорожье.

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