Порошенко назвал соцсети инструментом гибридной войны России

Бывший президент Украины Петр Порошенко поддержал продление запрета российских соцсетей в стране и назвал их инструментом гибридной войны. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Но странно, почему тянули до последнего дня? Что выжидал офис президента и почему медлил — вопрос открытый», — отметил Порошенко.

Он добавил, что доля украинских пользователей, ежедневно посещающих «ВКонтакте», упала с 54 до 10 процентов, доля посетителей «Одноклассников» — с 35 до 10 процентов.

«Запрет соцсетей страны-агрессора за три года доказал свою эффективность <…> Это в значительной степени лишает Россию одного из ключевых инструментов в гибридной войне против Украины, уменьшает возможность инфильтрации идей "русского мира" и промывания мозгов российской пропагандой», — подчеркнул Порошенко.

Ранее действующий президент страны Владимир Зеленский продлил санкции в отношении соцсетей «Одноклассники» и «ВКонтакте» еще на три года.

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