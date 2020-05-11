Порошенко испугался за российские соцсети на Украине

Бывший президент Украины, депутат Верховной Рады Петр Порошенко потребовал от действующего главы государства Владимира Зеленского срочно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по поводу российских социальных сетей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Санкции в отношении ресурсов истекают в мае. По всей видимости, Порошенко испугался, что нынешнее руководство страны не собирается их продлевать.

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Бывший глава государства подчеркнул, что подвергся серьезной критике, когда запретил «ВКонтакте» и «Одноклассники». Тем не менее Порошенко уверен, что его правоту подтвердили дальнейшие события, когда данные подписчиков «были найдены в ФСБ». Свое заявление он озаглавил как «российские соцсети убивают».

Указ о санкциях в отношении «Вконтакте», «Одноклассников» и сервисов «Яндекса», кроме главной страницы с поиском, был подписан 15 мая 2017 года. Месяц назад СНБО предложила продлить действие запрета, но решение до сих пор не принято.

Между осенью прошлого года, когда к власти на Украине пришел Зеленский и его партия «Слуга народа», украинские СМИ сообщали, что ряд операторов вернули доступ к сервисам «Яндекса» и российским социальным сетям. Официально об отмене блокировок не сообщалось.

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