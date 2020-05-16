Киев придумал способ включить ЛНР и ДНР в переговоры

Киев придумал способ, как привлечь к участию в переговорах Трехсторонней контактной группы (ТГК) по Донбассу представителей самопровозглашенных республик. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщается на сайте ведомства.

По его словам, украинская сторона собирается пригласить на следующее заседание группу выходцев из Луганской и Донецкой областей, в том числе так называемых внутренне перемещенных граждан — беженцев, перебравшихся на подконтрольную Киеву территорию.

«[Они] положат конец монополии на представительство этих территорий со стороны непризнанных квазигосударственных образований», — подчеркнул Ермак.

Ранее самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) поставила Киеву ультиматум и потребовала от украинских властей либо пойти на прямой диалог, либо официально подтвердить выход из минских соглашений, который его предполагает. Украинские власти неоднократно отказывались включать руководство республик в переговорный процесс.

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