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Массовые поборы на курортах Крыма возмутили Поклонскую

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Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская возмутилась массовыми поборами с туристов в курортном поселке региона. Сюжет, в котором она приехала в сельское поселение Орехово и заставила чиновников вернуть отдыхающим собранные с них деньги, вышел в программе «Вести Крым».

Как отметила депутат, решение приехать на курорт она приняла после того, как получила жалобы от отдыхающих там россиян. В поселке она встретилась с местными властями и поинтересовалась, почему с путешественников берут по 100 рублей за посещение пляжа и еще по 200 рублей в сутки за установку там палаток.

Не получив ответа на вопрос и выяснив, что туристам не выдавали квитанций за предоставляемые услуги, Поклонская заставила чиновника и директора предприятия, в чьем ведомстве находится пляж, вернуть отдыхающим указанные суммы. «У них нет ни одной платежки, на каком основании с них брали деньги?» — возмутилась она.

Как отметила Поклонская в своем Telegram-канале, о ситуации в поселке Орехово она доложила главе республики Сергею Аксенову. Кроме того, она подготовила запросы прокурору Крыма для организации проверок готовности и безопасности пляжей.

«Обещаю, что в свободное время буду лично наведываться на крымские пляжи с аналогичным визитом. А руководителям прибрежных районов и городов (...) рекомендую честно ответить самим себе: вы бы отдыхали на этих пляжах?» — подытожила депутат Госдумы.

14 июля журналистка «Московского Комсомольца» раскрыла схемы наживы на туристах в Крыму. Так, оказалось, что гостевые дома и отели зачастую не соответствуют снимкам на их сайтах, а расстояние между лежаками на пляжах курортов значительно ниже рекомендуемого Роспотребнадзором.

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