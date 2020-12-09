С новогодними гуляниями в российском регионе решили бороться с помощью казаков

Казаков привлекут к охране общественного порядка в новогодние праздники в Краснодарском крае. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем Instagram.

Он заявил, что «важно не допустить массовых гуляний», и, помимо полицейских на центральных площадях, в скверах, парках городов и станиц появятся более 7,5 тысяч казаков. Кондратьев пояснил, что главной задачей местных властей является обеспечение общественной и эпидемиологической безопасности.

Губернатор уточнил, что наплыв основного потока туристов ожидается в Сочи, власти рассчитывают на прибытие в регион на новогодние праздники около 400 тысяч гостей.

В 2019 году в Геленджике казаки избили человека, который попросил их сфотографироваться с ним. Они отказали ему в просьбе и объяснили, что находятся при исполнении. На что он ответил: «И что, что при исполнении?». После словесной перепалки завязалась драка. Свидетели произошедшего рассказали, что лежавшего на земле туриста избивали восемь человек в казачьей форме.